Жителям Подмосковья напомнили о функциях робота Светланы для записи к врачу

Голосовой помощник Светлана помогает жителям Подмосковья вызывать врача на дом, записываться или отменять приемы в поликлиниках. Также робот может напомнить о продлении рецептов и предстоящих визитах к специалистам, рассказали в Минздраве МО.

«Голосовой помощник звонит пациенту с напоминанием и просит подтвердить визит. Всего с начала года робот Светлана напомнила о визитах к врачу более 250 тысяч раз», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Также министр добавил, что благодаря голосовому помощнику жители региона отменили или перенесли посещение медучреждений свыше 2,5 тысячи раз.

Робот Светлана звонит с номера +7 (498) 602-31-35.

В ведомстве дополнили, что также можно записаться на телемедицинскую консультацию — на региональных госуслугах «Здоровье», в инфоматах, по телефону 122, а также на приеме у врача или через Telegram-бот.