Жителям Подмосковья напомнили о функциях номера 122 | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 16:55 Жителям Подмосковья напомнили о функциях номера 122 Freepik

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Жителям Подмосковья для получения информации о состоянии здоровья близкого человека, находящегося на лечении в стационаре, больше не требуется личного посещения медицинского учреждения. Получить соответствующую информацию можно по номеру телефона 122.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк объяснил, что для получения сведений о самочувствии родственника, проходящего лечение в одном из стационаров Подмосковья, следует позвонить по указанному номеру и оставить запрос. После этого представитель медицинского учреждения или лечащий врач свяжется с заявителем и предоставит необходимую информацию.

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«Сервис запустили в начале года, за это время им воспользовались более четырех тысяч раз», — добавил Сапанюк.

Получить данные о состоянии здоровья могут лица старше 18 лет, указавшие информацию о родственнике при его госпитализации. На сегодняшний день проект реализован в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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