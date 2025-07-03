Жителям Подмосковья напомнили о доступных газовых услугах на регпортале

Жители Подмосковья могут оставить заявку на газовое обслуживание на региональном портале госуслуг. Об этом напомнили в министерстве по содержанию территорий МО.

С помощью сервиса можно заключить договор на техобслуживание, ремонт или замену газового оборудования, возобновление подачи газа после нарушений или поверку счетчиков.

Для оформления необходимо авторизоваться на регпортале, выбрать нужную услугу, заполнить заявку и ждать исполнения.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, что все действия с газовым оборудованием может проводить только организация с лицензией. Все специалисты госслужб имеют допуски и выполняют работы по правилам безопасности.