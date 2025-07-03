Жителям Подмосковья напомнили о доступных газовых услугах на регпортале

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, что все действия с газовым оборудованием может проводить только организация с лицензией. Все специалисты госслужб имеют допуски и выполняют работы по правилам безопасности.
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