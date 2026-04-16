Жителям Подмосковья напомнили о доступности приложения ЦППК в RuStore

Приложение «Расписание и билеты ЦППК» теперь доступно для скачивания в российском магазине RuStore. Сервис позволяет не только планировать поездки на пригородных поездах, но и оплачивать билеты.

В RuStore сохранили весь функционал, который ранее был доступен на других ресурсах.

«Теперь пользователи Android смогут устанавливать и обновлять сервис независимо от работы зарубежных платформ», — подчеркнул заместитель генерального директора ЦППК по цифровым сервисам Игорь Евдокимов.

Приложение бесплатное.

Оно позволяет ознакомиться с расписанием пригородных поездов на месяц, оформить разовые электронные билеты на электрички и экспрессы. Оплата доступна при помощи банковской карты, системы быстрых платежей и SberPay.

Кроме того, данные пассажира можно сохранить для повторного оформления проездных документов. Также платформа позволяет использовать льготы, получать уведомления об изменениях в графике движения поездов и оформлять справки об опоздании поезда.

Приложение, которое можно скачать по ссылке, работает не только в Москве и Подмосковье, но также в Калужской, Владимирской, Тульской, Рязанской, Курской, Смоленской и Тверской областях.