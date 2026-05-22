Жителям Подмосковья напомнили о дистанционной передаче показаний счетчиков

Жителям Подмосковья напомнили о завершении майского периода передачи показаний приборов учета. Данные по электроэнергии необходимо направить до 26 мая.

Сроки подачи информации по воде и отоплению можно проверить в личном кабинете на сайте Единого расчетного центра Подмосковья или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе, посвященном счетчикам.

Весной и летом, когда многие жители уезжают в отпуска или проводят время на дачах, особенно востребованы дистанционные сервисы. С их помощью можно не только передавать показания, но и оплачивать коммунальные счета, получать консультации специалистов, отправлять обращения и заказывать необходимые справки без посещения офисов.

Для удобства пользователей предусмотрены сразу несколько способов удаленной передачи данных. Сделать это можно через личный кабинет или чат-бот на сайте, а также в мобильном приложении.

Кроме того, работает голосовой помощник по телефону 8 499 444-01-00 — сервис доступен ежедневно с 6:00 утра до 23:00.