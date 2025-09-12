Жителям Подмосковья напомнили о декларации доходов и штрафах за неуплату налогов

В 2025 году в России ввели прогрессивный налог. О том, как новая система повлияла на бюджет Подмосковья, в интервью 360.ru рассказал начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Московской области Давид Никогосян.

Декларационная кампания этого года уже началась. Чаще всего НДФЛ оплачивается налоговыми агентами, за исключением некоторых случаев: получение доходов от продажи недвижимости, средств из-за границы, а также подарков в виде имущества от неблизких родственников и при сдаче имущества в аренду. В этих случаях налог вычисляется самостоятельно, оплатить его необходимо до 15 июля следующего года.

В некоторых случаях физические лица освобождаются от уплаты налога. Например, при реализации недвижимости, которая находится в собственности от трех до пяти лет, если она получена в ходе приватизации, по наследству или в дар от близких родственников.

Налоговые органы проводят проверки, чтобы выявить неплательщиков. Те, кто не задекларировал доходы вовремя, могут быть оштрафованы.

За 2024 год поступления в консолидированный бюджет региона по НДФЛ составили 548 миллиардов рублей. За семь месяцев 2025-го — 330 миллиардов. Рост составил 15%. Значительная часть отчислений приходит от самозанятых. При этом налоговом режиме жители получают особые условия и платят лишь 4,6% от своих доходов.

Для удобства налогоплательщиков в России работает электронный личный кабинет. С его помощью можно быстро и удобно получить необходимую информацию, оплатить налоги, сформировать декларацию и получить другие услуги. Сервис уже используют более 3,7 миллиона жителей.