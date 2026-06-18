Жителям Подмосковья напомнили о чате поддержки участников СВО и их семей

Единый федеральный чат медицинской психологической поддержки для участников СВО и их близких запустили в России. В нем работают 60 специалистов, которые консультируют нуждающихся бесплатно и анонимно.

За два года работы чата там отработали более 35 тысяч обращений. Туда уже подключились 23 тысячи человек из числа бойцов СВО и их семей.

Профильное сообщество запустили во «Вконтакте».

«Психологическая помощь часто нужна здесь и сейчас. Нам важно помочь каждому, кто испытывает тревогу, страх, стресс, эмоциональное напряжение или другие тяжелые состояния. Поддержка оказывается круглосуточно, независимо от региона проживания и часового пояса. Очень важно, что к нам можно обратиться анонимно — мы не требуем раскрывать персональные данные», — отмечает руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Проект реализует комитет семей воинов Отечества и фонд «Социальная сфера».