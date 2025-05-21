Жителям Подмосковья напомнили о безопасном способе утилизации аэрозолей

Больше половины аэрозольных балонов производится из луженой стали, остальная часть — из алюминия. Оба материала можно использовать повторно после переработки. Жителям Московской области напомнили, как правильно утилизировать распылители после использования.

Данный вид бытовых отходов необходимо выбрасывать в синий бак на контейнерной площадке. Он предназначен для вторичных ресурсов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.

Кроме того, для приема аэрозолей есть пункты в магазинах или специальные проекты «Собиратор» и «Сборка».

После переработки балонов конпоненты используют для выплавки: новых упаковок, стройматериалов, промышленных деталей или других металлических изделий.

В ведомстве добавили, чтобы избежать большого вреда для окружающей среды, остатки содержимого и пропелленты утилизируют как опасные отходы. Для этого применяют специальные технологии.