Жителям Подмосковья напомнили о безопасном использовании электроприборов зимой

В Подмосковье с наступлением холодов возрастает нагрузка на электросети, а вместе с ней и риск бытовых пожаров. В связи с этим Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона подготовило памятку для жителей о том, как безопасно пользоваться электроприборами зимой.

Специалисты напоминают, что важно не только правильно выбирать технику, но и соблюдать правила ее эксплуатации. Жителям советуют покупать только сертифицированные электроприборы, внимательно читать инструкцию перед использованием и не оставлять включенную технику без присмотра. Кроме того, нельзя сушить одежду или другие вещи на обогревателях и любых нагревательных устройствах.

Особое внимание уделяют электрическому отоплению. Использовать можно только исправные приборы, розетки и вилки. От техники до занавесок, мебели и других легко воспламеняющихся предметов должно быть не менее 25 сантиметров. Кроме того, запрещено применять самодельные нагреватели, а корпус работающего прибора не должен нагреваться выше 85 градусов.

Жителям Подмосковья отдельно напомнили о правилах печного отопления, которое часто встречается в частном секторе. Нельзя использовать опасные или неправильно установленные печи, разжигать их бензином, ацетоном и другими легковоспламеняющимися жидкостями, перегревать конструкцию и складывать перед топкой горючие материалы. Также не допускается оставлять топящуюся печь без присмотра или сушить рядом с ней одежду и обувь.