Жителям Подмосковья напомнили о бесплатных программах переобучения

Свыше 70 бесплатных образовательных программ в рамках переобучения доступно жителям Подмосковья. В этом году на программы поступили более 300 человек.

Образовательные программы реализуют в рамках нацпроекта «Кадры». Жители могут освоить профессию с нуля или повысить свою квалификацию.

«В этом году жители нашего региона чаще выбирали для обучения направления — консультант 1С и оператор беспилотных летальных аппаратов. Всего же в рамках переобучения доступно более 70 образовательных программ как в очном, так и в дистанционном формате», — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Записаться на бесплатное обучение могут безработные и ищущие работу жители, родители в декрете, молодые люди до 35 лет, а также пенсионеры, инвалиды и ветераны.

Длительность курса составляет от трех недель до трех месяцев. После завершения обучения участники получают дипломы.

Узнать больше о программах можно по ссылке.