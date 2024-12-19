Жителям Подмосковья напомнили о бесплатных юридических консультациях в МФЦ

Жителям Подмосковья могут дистанционно получить консультацию сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека Подмосковья Ирины Фаевской. Записаться на нее можно через «Госуслуги» и МФЦ.

Консультация аппарата омбудсмена может пригодиться при нарушении прав.

«Юридическую консультацию можно получить с помощью дистанционного консультирования. Такой формат обращения через МФЦ был разработан для удобства наших жителей», — отметила Ирина Фаевская.

В назначенный день заявителю нужно прийти в выбранным МФЦ, где представитель омбудсмена проведет консультацию по видеосвязи.

Правозащитники могут ответить на вопросы о коммунальных услугах, социальной защите, оказании медицинской помощи, а также об образовании, свободе творчества и другие.