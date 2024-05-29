Жителям Подмосковья напомнили о бесплатной помощи в отказе от курения

Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить помощь в отказе от курения в 11 городах региона. Полчить консультацию и начать лечение можно бесплатно.

Как рассказал заместитель главврача по диспансерно-поликлинической работе областного наркодиспансера Александр Сааков, получить бесплатную помощь можно в Королеве, Подольске, Серпухове, в Клину, Щелкове и Люберцах, в Одинцове, Лосино-Петровском, Пушкино, Домодедове и Химках.

«Любой житель Подмосковья может бесплатно обратиться за помощью к нашим специалистам, если не может самостоятельно бросить курить. Для этого достаточно иметь паспорт и регистрацию на территории Московской области», — рассказал он.

Он добавил, что специалисты также ведут большую профилактическую работу. Они встречаются со школьниками и студентами и рассказывают о вреде курения.

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