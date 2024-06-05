Жителям Подмосковья напомнили механизм поверки счетчиков воды

Жителей Подмосковья призывают быть осторожными, если им предлагают поверить или заменить приборы учета. Работы могут выполняться по завышенным ценам, с нарушением правил и даже без необходимости.

Важно самостоятельно убедиться в необходимости поверки. Срок межповерочного интервала указан в паспорте прибора учета, в платежном документе, в личном кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».

Для заказа услуг по поверке или замене счетчика можно обратиться в МосОблЕИРЦ, управляющую компанию или другую специализированную фирму. При этом важно, чтобы организация, занимающаяся проведением работ, обладала соответствующими лицензиями, сертифицированным оборудованием и правильно заполняла документацию, внося информацию о счетчике в специальную систему.

Процедура поверки предполагает подключение прибора к поверочной станции, постановку воды и сравнение результатов измерений. При погрешности менее 5% прибор считается исправным, в случае превышения этого значения, счетчик требуется отремонтировать или заменить.

После завершения работ клиенту выдают акт выполнения поверки и кассовый ордер. Данные о приборе учета заносятся в реестр Федеральной государственной информационной системы «Аршин», доступ к которой открыт для всех. После ввода заводского или инвентарного номера счетчика владелец может ознакомиться с результатами поверки.

Чтобы уточнить информацию о сроках и требованиях к процедурам установки и поверки приборов учета, можно обратиться в клиентские офисы МосОблЕИРЦ или позвонить в контактный центр по номеру: 8(499)444-01-00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».