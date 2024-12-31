Жителям Подмосковья напомнили график работы коммунальных служб 31 декабря

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Температура воздуха в Московской области колеблется от -4 до 0 градусов. В течение суток на улицы региона выйдет более тысячи единиц коммунальной техники и средств малой механизации для уборки придомовых территорий и общественных пространств.

Согласно данным тепловой карты осадков Центра управления регионом Московской области, обильные снегопады ожидаются на 95% территории региона в ближайшие дни. В отдельных муниципалитетах высота снежного покрова достигнет 16 сантиметров.

По состоянию на 10:00 коммунальные службы занимаются механизированной уборкой дворов и общественных мест, а также обработкой поверхности противогололедными материалами.

Для обеспечения мобильности жителей в первую очередь чистят входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам, а также тротуары, парковки и детские площадки.