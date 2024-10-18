Жителям Подмосковья дали советы по выбору дров для отопления домов
Некоторые жители Подмосковья используют для отопления частных домов древесину с территории лесного фонда региона. Заготовить дрона на зиму можно только со специальным разрешением.
Дрова должны обладать высокой горючестью и хорошо отдавать тепло. На эти качества влияет порода древесины и влажность, рассказали в Комлесхозе Подмосковья.
«Если вы возьмете именно те дрова, которые необходимы, но недостаточно хорошо просушенные, то при горении они будут выделять очень много дыма, угли после них останутся не прогоревшие», — отметили в комитете.
Кроме того, важно обращать внимание на то, выделяет ли древесина во время горения сажу.
Жителям напомнили, что получить разрешение на заготовку древесины можно через «Госуслуги».
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