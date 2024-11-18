Жителям Павловского Посада напомнили способы переселения из ветхого жилья

В Доме культуры «Большедворский» прошла встреча для жителей Павлово-Посадского округа, чьи дома признаны аварийными. Они узнали о возможных способах расселения и о том, как действуют государственные программы переселения.

На встрече присутствовали заместитель Главы округа Александр Кулаков и руководители профильных отделов. В ходе мероприятия гражданам подробно рассказали о порядке расселения из аварийного фонда, а также объяснили, какие программы переселения существуют на федеральном и региональном уровнях. Александр Кулаков и начальник отдела распределения жилплощади Елена Петрянкина ответили на вопросы жителей, касающиеся сроков, документов и условий переселения.

Кроме того, сотрудники администрации Павлово-Посадского округа заверили присутствующих, что они всегда могут обратиться за консультацией по вопросам переселения, срокам и сбору необходимых документов. Отдел по учету и распределению жилплощади продолжит поддерживать связь с переселенцами, помогая решать возникающие вопросы на всех этапах процесса.

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