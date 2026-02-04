Жителям одноэтажных домов в Подмосковье разъяснят преимущества перевода в БЖЗ

В городах Московской области проходят встречи представителей местных властей с собственниками жилья в одноэтажных многоквартирных домах (МКД). На собраниях обсуждают возможность перевода таких домов в категорию блокированной жилой застройки (БЖЗ).

За первые три дня февраля мероприятия состоялись в Воскресенске, Егорьевске, Красногорске, Ленинском, Лотошине, Рузе, Орехово-Зуево, Рузском и Электростальском округах.

Часто владельцы квартир активно используют прилегающие территории: разбивают сады и огороды, строят гаражи и хозяйственные сооружения. Однако из-за правового статуса жилья они не могут оформить землю в собственность, и построенные объекты часто признаются самовольными.

Перевод дома из категории МКД в БЖЗ устраняет это ограничение. При таком переоформлении каждый блок получает отдельный вход, сохраняются общие стены, обеспечиваются автономные коммуникации. Владельцы получают право оформить земельный участок в собственность, легализовать уже имеющиеся постройки и вести новое строительство на принадлежащей территории.

Особая льгота предусмотрена для тех, кто завершит процедуру до 1 сентября 2026 года: госпошлина составит лишь 3% от кадастровой стоимости объекта.

Для получения детальной информации и запуска процедуры перевода жилья жителям следует посетить встречу с представителями муниципалитета в своем округе. Актуальный график встреч доступен по ссылке: [график встреч с жителями одноэтажных многоквартирных домов по вопросу перевода МКД в блокированную застройку](https://msk.mosreg.ru/deyatelnost/avariinoe-zhile/informaciya-dlya-grazhdan/grafik-vstrec-s-ziteliami-odnoetaznyx-mnogokvartirnyx-domov-po-voprosu-perevoda-mkd-v-blokirovannuiu-zastroiku).