Жителям одноэтажных домов Подмосковья напомнили об оформлении статуса БЖЗ

Жители Подмосковья могут перевести свои одноэтажные многоквартирные дома в статус блокированной жилой застройки. Это позволит оформить земельный участок, узаконить постройки и повысить стоимость недвижимости, напомнили в региональном Минстрое.

В округах Подмосковь реугялрно проводят встречи с жителями, где подробно рассказывают о процедуре. Одним из главных вопросов остается то, что одноэтажные дома юридически остаются многоквартирными, а значит закрепить прилегающие территории за конкретными собственниками невозможно. При этом жильцы обустраивают там огороды, устанавливают гаражи и сараи. Без оформления земли все эти объекты считаются самовольными.

«Переход в статус БЖЗ полностью решает этот вопрос: каждый блок получает отдельный вход, собственные коммуникации, а владельцы приобретают право оформить землю под своим домом, узаконить существующие строения и получить разрешение на новое строительство. Дополнительным преимуществом является рост рыночной стоимости домовладения», — пояснили в министерстве.

Представители Минстроя, администраций округов и БТИ проводят встречи, где объясняют юридические аспекты процедуры, порядок перевода домов и особенности оформления документов. На этой неделе такие приемы прошли в Богородском округе, Егорьевске, Королеве, Клину, Лобне, Лотошине и других местах.

Для тех, кто завершит процедуру до 1 сентября, действует льгота, по которой госпошлина составит 3% от кадастровой стоимости объекта.