Жителям Одинцовского округа предложили перейти на электронные платежки за ЖКУ

Переход на электронные платежные квитанции по жилищно-коммунальным услугам в Одинцове стал возможен благодаря пилотному проекту. Его разрабатывали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Теперь все желающие могут отказаться от традиционных бумажных квитанций, что значительно упростит процесс получения платежных документов. Электронный единый платежный документ приходит быстро и не теряется — помогает избежать неприятных ситуаций с просроченными платежами.

К тому же такая форма получения квитанций защищена от подделок и мошенничества, что делает ее более безопасной. Дополнительно электронные квитанции способствуют экономии ресурсов, так как снижают потребление бумаги.

Если пользователи передумают, они всегда могут вернуться к получению бумажных квитанций. Переход между форматами осуществляется просто и удобно: изменить способ получения квитанции можно каждый месяц с 1 по 19 число.

Чтобы подключиться к электронной версии, необходимо: зайти на региональный портал Госуслуг, выбрать опцию «Получать ЕПД онлайн», подтвердить согласие на получение электронных платежек. Квитанции начнут поступать с следующего месяца после активации услуги.