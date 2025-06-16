Жителям Одинцовского округа напомнили правила безопасности на железной дороге

Представители Министерства внутренних дел России на станции «Москва-Белорусская» и администрации Одинцовского городского округа просят жителей быть внимательными, сохранять осторожность и неукоснительно соблюдать правила. В 2025 году на железнодорожном транспорте в Одинцовском округе погибли восемь человек.

Наиболее эффективный способ предотвращения травматизма на железной дороге — соблюдение «Правил безопасности на железной дороге». Лица, нарушающие существующие правила, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Жителям напомнили о том, чтобы переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, переходами, переездами. Также нельзя переходить и не перебегать через пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров.