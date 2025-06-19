Жителям Одинцовского округа напомнили о правилах поведения на водоемах

Несмотря на прохладную погоду, купальный сезон в Одинцовском округе продолжается. Жителям и гостям муниципалитета напоминают о правилах поведения на водных объектах и правилах оказания помощи на воде.

Важно соблюдать правила поведения на воде — ведь это не только вопрос личной безопасности, но и безопасности окружающих. В Московской области установлены штрафы за нарушение правил поведения на водных объектах.

В частности, нельзя купаться в неположенных местах, заплывать за буйки, а также оставлять детей без присмотра. Нужно следить за знаками и указателями и соблюдать все предписания.

Также в перечень правил входят запреты на игры в воде, связанные с захватами, плавание на надувных матрасах и камерах, использование неисправных плавательных средств и купание в нетрезвом виде. При нахождении в воде нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судам.