Жителям Одинцовского округа напомнили о безопасности на железных дорогах

С начала года на железной дороге в округе уже погибли три человека. Причинами трагедий стали невнимательность при переходе путей, игнорирование сигналов и нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

Администрация Одинцовского округа, представители ОАО «РЖД» и отдела МВД на станции «Москва-Белорусская» призывают жителей округа соблюдать правила безопасности на железнодорожных объектах.

Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо переходить пути только в установленных местах: по пешеходным мостам, переходам и переездам. Запрещено перебегать пути перед приближающимся поездом, если он находится ближе 400 метров. После прохода одного состава нельзя сразу переходить пути, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления. Также запрещено пересекать пути при закрытом шлагбауме или красном сигнале светофора.

Напомнили и о том, что нельзя заходить за ограничительную линию, бежать рядом с прибывающим или отправляющимся поездом, прыгать с платформы на пути или подлезать под вагоны. Детей нужно держать под постоянным контролем, чтобы избежать трагедий. Категорически запрещено подниматься на опоры контактной сети, прикасаться к проводам или приближаться к оборванным кабелям. Нахождение на железнодорожных объектах в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения недопустимо.

Также важно помнить, что повреждение инфраструктуры, знаков или подвижного состава влечет за собой ответственность по закону. Нельзя оставлять вещи на путях, прислоняться к вагонам, задерживать закрытие дверей или высовываться из окон. Соблюдение этих правил — самый эффективный способ предотвратить травматизм и сохранить жизнь.