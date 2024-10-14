Жителям Одинцова напомнят о правилах поведения на пешеходном переходе

Профилактическое мероприятие «Пешеход» пройдет в Одинцовском округе. Сотрудники Госавтоинспекции разъяснят жителям правила безопасного поведения на пешеходном переходе, а также расскажут план действий при возникновении аварий.

Акция пройдет на всей территории муниципалитета с 14 по 20 октября. Цель мероприятия — предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Также акция позволит снизить количество и тяжесть аварий, связанных с наездами на пешеходов.

Напомним, что в Подмосковье продолжается строительство тоннеля к Путилковскому шоссе. Его открытие запланировано на май–июнь 2025 года. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем telegram-канале.

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