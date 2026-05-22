Жителям Одинцова рассказали о приеме на службу в органы внутренних дел

Замначальника отдела по работе с личным составом УМВД России по Одинцовскому г. о. Анна Шмакова проинформировала граждан об условиях приема в образовательные учреждения МВД и иных кадровых вопросах.

Капитан полиции дала интервью журналисту местного телеканала. Она рассказала интервьюеру о требованиях к кандидатам для поступления, о льготах, социальных гарантиях и мерах поддержки для полицейских.

Кроме того, в ходе беседы затронули вопросы вакантных мест: поговорили о существующих должностях, их специфике и наличии свободных вакансий в Одинцовском Управлении.