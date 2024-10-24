Жителям Одинцова напомнят об использовании световозвращающих элементов

Социальная акция «Засветись!» проходит в Московской области с 21 октября по 24 ноября. Она направлена на повышение безопасности дорожного движения. Сейчас в Одинцове проводят различные мероприятия, чтобы напомнить пешеходам о важности ношения световозвращающих элементов

Акция организована Госавтоинспекцией Подмосковья при поддержке Министерства транспорта, Министерства образования и Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, а также Союза безопасности дорожного движения.

Стоит отметить, что во время акции полицейские будут использовать разные способы общения, чтобы донести информацию до людей всех возрастов и социальных групп. Сотрудники патрульной службы проведут мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, будут следить за соблюдением правил перехода дороги и проверять наличие световозвращателей у пешеходов.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции раздадут пешеходам жилеты и другие аксессуары со световозвращающими элементами.

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