Жителям Одинцова напомнили правила выгула собак

Выгул домашних животных должен осуществляться только в специально отведенных для этого местах. Это правило будет работать и в Одинцовском округе.

Так, владельцы обязаны использовать поводок и намордник, что защищает окружающих от возможных неприятных ситуаций и обеспечивает лучший контроль над питомцем. Исключение составляют щенки младше трех месяцев, а также декоративные породы собак, высота которых в холке не превышает 25 сантиметров.

Также владельцам собак предписано следить за чистотой на прогулках — они обязаны убирать за своими питомцами, устраняя продукты их жизнедеятельности. Это важно не только для поддержания порядка в общественных местах, но и для соблюдения гигиенических норм.

Если, владелец нарушит правило, его ждет штраф: за несанкционированный выгул собак владельцам — до двух тысяч рублей, а в случае укуса — штраф до 30 тысяч рублей.