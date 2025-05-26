Жителям Одинцова напомнили правила поведения на железной дороге

Очередная трагедия на железной дороге случилась 24 мая в Одинцовском округе. Роковую роль сыграло пересечение путей в неположенном месте. Представители «Российских железных дорог» убедительно просят жителей быть внимательными, сохранять осторожность и неукоснительно соблюдать правила поведения на путях и вблизи них.

Несчастный случай произошел около семи часов вечера в Кубинке, на 62-м километре Белорусского направления. Под колесами электропоезда погибла 71-летняя женщина. Медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть — спасти пострадавшую не удалось. Печальная статистика продолжает расти — это уже седьмой пешеход, погибший в Одинцовском округе на железной дороге с начала года.

Необходимо помнить, что переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами. При пересечении путей запрещено использовать наушники. Нельзя перебегать железную дорогу перед близко идущим поездом, при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала светофора.

Категорически запрещается подлезать под пассажирскими платформами и подвижным составом, перелезать между вагонами, заходить за ограничительную линию у края платформы, устраивать на ней различные подвижные игры, прикасаться к любым проводам, высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров, подниматься на крыши поездов.