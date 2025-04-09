Жителям Одинцова напомнили правила дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции в Одинцове провели информативные беседы с гражданами, которые обращались в отдел регистрации и экзаменов. Мероприятие прошло в рамках социального проекта под названием «Один щелчок спасает жизнь».

Основная цель — повысить осведомленность водителей о важности соблюдения правил дорожного движения.

Автоинспекторы напомнили участникам беседы о необходимости строгого соблюдения скоростного режима. Они подчеркнули, что превышение скорости — одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, сотрудники настоятельно рекомендовали отказаться от опасных маневров, таких как резкие обгоны или перестроение без предупреждения, которые могут привести к аварийным ситуациям и угрожают жизни как водителя, так и пассажиров.

Особое внимание было уделено важности использования ремней безопасности. Автоинспекторы объяснили, что этот простой, но эффективный способ защиты значительно повышает шансы выживания в случае аварии.

Каждому посетителю регистрационно-экзаменационного отдела были вручены тематические листовки с полезной информацией и рекомендациями по безопасности на дороге.