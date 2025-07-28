Жителям Одинцова напомнили правила безопасности вблизи железной дороги

Сотрудники российских железных дорог и администрации Одинцовского городского округа убедительно просят граждан быть внимательными, сохранять осторожность и неукоснительно соблюдать «Правила безопасности на железной дороге». С начала этого года на железной дороге в Одинцовском округе погибли 11 человек, в том числе один ребенок.

За аналогичный период прошлого года на объектах железнодорожного транспорта в муниципалитете было восемь погибших.

Правила безопасности на железнодорожном транспорте: переходите пути только в установленных местах, не переходите и не перебегайте через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров.

Также не переходите через путь сразу же после прохождения поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления. Запрещено переходить пути на железнодорожных переездах при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала светофора переездной сигнализации.