Жителям Одинцова напомнили правила безопасности на железной дороге

Жители Одинцовского округа получили предупреждение о том, как важно соблюдать правила поведения на железной дороге. Так, с начала года уже произошло пять смертей на железной дороге, что на один случай больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Недавние инциденты произошли 27 и 28 апреля рядом с платформами «Здравница» и «Перхушково». Например, в первом случае 52-летний мужчина игнорировал запрещающие сигналы и был сбит электропоездом, когда переходил через рельсы. Уже следующий день 57-летний человек пытался пересечь железную дорогу в неустановленном месте и не успел заметить приближающийся поезд.

Представители «Российских железных дорог», полиции и администрации округа призывают граждан быть осторожными и соблюдать «Правила безопасности на железной дороге». Так, нужно переходить пути нужно только в установленных местах, используя мосты, переходы и переезды. Также не перебегайте через пути, если поезд ближе 400 метров. Убедитесь, что нет встречного поезда, прежде чем переходить после проходящего. Не переходите на переездах с закрытым шлагбаумом или с красным сигналом. Не используйте наушники и мобильные телефоны, когда переходите пути.