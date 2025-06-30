Жителям Одинцова напомнили правила безопасного поведения на воде

Тем не менее, отдых на воде представляет серьезную опасность для тех, кто пренебрегает правилами безопасности, как во время купания в необорудованных местах, так и при пользовании маломерными судами.

Так, например, на канале имени Москвы в районе города Химки при опасном маневрировании двух маломерных судов из одного из них упал в воду и утонул пятилетний ребенок. Трагедии можно было бы избежать, если бы он был одет в спасательный жилет и находился под надзором взрослых. Правила пользования маломерными судами напрямую обязывают детей до 12-летнего возраста, находящихся вне судовых помещений, носить спасательный жилет. Следить за этим обязаны взрослые, находящиеся на судне.