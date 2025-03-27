Жителям Одинцова напомнили об использовании ремней безопасности

Одинцовские автоинспекторы в рамках социальной акции «Один щелчок спасает жизнь» провели разъяснительную работу с посетителями торговых центров. Им рассказали о важности соблюдения правил дорожного движения.

Дорожные полицейские также акцентировали внимание участников беседы на необходимости придерживаться скоростного режима и правильно использовать ремни безопасности во время поездок на автомобилях.

Сотрудники отметили, что многие водители за несколько метров до места прибытия часто отстегивают не только свои ремни безопасности, но и детей, находящихся в специальных детских креслах. Водители полагают, что это сократит время передвижения, однако именно в такие моменты может произойти трагедия.

В завершение мероприятия всем участникам раздали тематические информационные листовки. Дорожные полицейские призвали участников движения проявлять уважение к другим и осознавать важность жизни и здоровья всех, кто находится на дороге. Они подчеркнули, что каждый водитель может стать положительным примером для других.