Жителям Одинцова напомнили о важности безналичной оплаты в автобусах

Министерство транспорта Подмосковья напоминает жителям региона, в том числе Одинцовского округа, что безналичная оплата билета — не право, а обязанность пассажиров. Принимая денежные средства наличным способом или переводом, водитель автобуса также совершает административное правонарушение.

Прием наличных и переводы на карту категорически запрещены: за это нарушение водителя ждет увольнение, а пассажира — штраф за безбилетный проезд. Оплатить проезд в общественном транспорте с помощью валидаторов можно несколькими способами: банковской картой, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальной картой.

Оплачивать проезд безналичным способом важно, потому что это позволяют верно оценивать пассажиропоток и анализировать востребованность разных маршрутов. Понимание реальной загруженности дает возможность оперативно реагировать на изменение спроса — увеличивать количество автобусов на наиболее популярных направлениях.

Кроме того, безналичная оплата помогает своевременно обновлять автобусный парк и объекты транспортной инфраструктуры. Полученные средства отправляются на модернизацию транспорта и улучшение условий для пассажиров, а не в карман водителя.