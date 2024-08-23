Жителям Одинцова напомнили о правилах получения медали «Материнская слава»

Выдвижение кандидатур на награждение медалью «Материнская слава» продолжается в Одинцовском округе. Соответствующие документы для этого можно сдать в каждом территориальном управлении.

Кандидатами на награждение медалью «Материнская слава Одинцовского городского округа» могут быть матери, родившие, усыновившие, принявшие под опеку или на воспитание в семью трех и более детей. Только при условии достижения третьим ребенком восьмилетнего возраста. Также необходимо проживать на территории Одинцовского городского округа не менее пяти последних лет.

Для этого необходимо подать документы в территориальные управления Одинцовского округа: паспорт с пропиской, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, идентификационный номер налогоплательщика и краткую характеристику семьи, которая выдается общественной или образовательной организацией. Документы принимаются до 1 октября.

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