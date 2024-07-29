Жителям Одинцова напомнили о дистанционном голосовании на выборах депутатов

Начался прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на муниципальных выборах в 26 регионах России. Более 2,5 миллиона избирателей Подмосковья смогут подать заявления онлайн. Жителям Одинцова напомнили об этой возможности.

Председатель территориальной избирательной комиссии Одинцова Александр Игнатов заявил, что прием заявлений продолжится до 2 сентября. Он отметил готовность комиссии и всей системы дистанционного голосования к выборам. Это первые муниципальные выборы с использованием дистанционного голосования.

Ожидается, что около половины избирателей, намеревающихся участвовать в голосовании, воспользуются возможностью проголосовать дистанционно. Специальная территориальная избирательная комиссия, сформированная Центризбиркомом России, посчитает и учтет все голоса. Она также передает данные для обобщения и суммирования с итогами традиционного голосования с использованием бумажных бюллетеней.

Подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». Проголосовать онлайн с помощью телефона или компьютера можно будет с 8:00 до 20:00 с 6 по 8 сентября 2024 года.

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