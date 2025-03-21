Жителям Ногинского кластера напомнили об онлайн-услуге по обращению с отходами
На сайте регионального оператора Ногинского кластера теперь можно оплатить вывоз мусора в пару кликов. Жители многоквартирных домов и частных домовладений могут сделать это быстро и без комиссии.
Чтобы заказать вывоз ТКО, нужно зайти на сайт оператора, выбрать раздел «Оплатить услуги», а также ввести необходимые данные, включая номер лицевого счета.
Напомним, региональный оператор обслуживает 12 муниципалитетов, включая Балашиху, Орехово-Зуево, Реутов, Щелково и Электросталь. Контакты всех операторов Подмосковья доступны на сайте регионального Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.