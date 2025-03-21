Жителям Ногинского кластера напомнили об онлайн-услуге по обращению с отходами

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На сайте регионального оператора Ногинского кластера теперь можно оплатить вывоз мусора в пару кликов. Жители многоквартирных домов и частных домовладений могут сделать это быстро и без комиссии.

Чтобы заказать вывоз ТКО, нужно зайти на сайт оператора, выбрать раздел «Оплатить услуги», а также ввести необходимые данные, включая номер лицевого счета.

Напомним, региональный оператор обслуживает 12 муниципалитетов, включая Балашиху, Орехово-Зуево, Реутов, Щелково и Электросталь. Контакты всех операторов Подмосковья доступны на сайте регионального Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.