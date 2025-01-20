Жителям Ногинска рассказали об истории спорта в Богородском округе

В Центральном парке Богородского городского округа прошла лекция «Спортивные традиции Богородского края». Собравшимся рассказали об истории спорта в муниципалитете, а также о выдающихся чемпионах и тренерах.

Принимала участие в организации лекции и проводила познавательное мероприятие педагог Центра образования для детей и взрослых, экскурсовод Евгения Кудрявцева.

Собравшимся рассказали об истории спорта в Богородском округе начиная с дореволюционных времен. Горожанам напомнили имена прославленных чемпионов и тренеров муниципалитета. Помимо этого, гости мероприятия познакомились с архивными фотографиями, полистали книгу «Рассказы старых спортсменов», которую выпустили в 1951 году.

На встречу приехал спортсмен, турист, председатель Ногинского отделения Русского географического общества Владимир Козлов. Он побеседовал с собравшимися и презентовал им свой спортивный календарь.