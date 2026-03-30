Жителям нескольких городов Подмосковья проведут лекции о газовой безопасности

В городах Видное, Зарайск, Домодедово, Кашира, Подольск, Серпухов, Ступино, Чехов и в поселке городского типа Серебряные Пруды пройдут еженедельные встречи, посвященные газовой безопасности. Проводить их будут газовые участковые Мособлгаза.

Газовый участковый — это специалист, ответственный за контроль и обслуживание газового оборудования на закрепленной за ним территории. Он обеспечивает безопасную эксплуатацию газовых приборов в жилых домах и выступает связующим звеном между газовой компанией и потребителями.

Информацию о своем газовом участковом можно получить на сайте Мособлгаза. Там же можно узнать дату технического обслуживания газового оборудования в вашем доме и оставить отзыв о уже проведенных работах.

Помните, что безопасное использование бытового газа — это совместная ответственность Мособлгаза и потребителей. При запахе газа незамедлительно звоните 112.