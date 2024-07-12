Жителям Мытищ напомнили об удобстве формата выездной администрации

В гимназии № 1 в Мытищах прошла встреча в формате выездной администрации. Профильные специалисты ответили почти на 60 вопросов жителей по ЖКХ, благоустройству и другим актуальным темам.

Участие в выездной встрече приняли руководители муниципалитета, представители ресурсоснабжающих организаций и специалисты различных отраслей. На прием пришли 64 жителя городского округа Мытищи. Большая часть их обращений касалась земельных вопросов, а также благоустройства, содержания дорог и жилого фонда, оплаты жилищно-коммунальных услуг. Ряд вопросов удалось решить на месте, а стальные — взяли в работу.

Информацию о встречах в формате выездной администрации регулярно анонсируют в социальных сетях администрации муниципалитета. Также вопросы и пожелания принимают по ссылке.

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