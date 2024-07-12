Жителям Мытищ напомнили о правилах безопасности на железнодорожных станциях

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

В Мытищах прошла встреча жителей с представителями администрации округа, прокуратуры и РЖД. Ключевой темой стало состояние железнодорожной инфраструктуры.

Представители Общественной палаты Мытищ затронули тему безопасности жителей на объектах железных дорог. Участники встречи могли лично спросить специалистов о содержании и техническом состоянии главной станции городского округа, мостов, наземных и подземных переходов. Другой важной темой обсуждения стало обновление подвижного состава на ветке Ярославского направления Московской железной дороги.

Специалисты пообещали ответить на все оставшиеся вопросы жителей округа в ближайшее время.

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