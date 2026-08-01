Жителям Можайского округа напомнили о правилах поведения на воде

В муниципалитете продолжаются межведомственные рейды по безопасности. Только на Ильинском пляже отдыхающим раздали около 300 памяток с правилами поведения у водоемов.

Рейды проводят сотрудники МЧС, полиции, администрации, инспекторы и народные дружинники. Они работают как с берега, так и с воды, чтобы охватить максимальное число отдыхающих.

Особое внимание уделяют официальному пляжу вблизи деревни Блазново. Здесь дно обследовано водолазами, организовано круглосуточное дежурство спасателей и медицинский работников, установлены сигнальные флаги и информационные стенды.

Другие водоемы — карьеры, заливы водохранилища и реки — для купания не приспособлены и опасны. Во время рейдов отдыхающим напоминают о запрете купания в состоянии алкогольного опьянения, прыжков с причалов и обрывов, использования самодельных плотов. Также говорят о правилах пожарной безопасности: костры разрешены только в специальных местах. Нахождение несовершеннолетних у воды без родителей запрещено.

Спасатели подчеркивают, что профилактика — лучший способ предотвратить беду. Они напоминают, что в случае происшествия необходимо звонить по номеру 112.