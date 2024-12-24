Жителям Можайска напомнили способы помощи местному приюту для животных

Большой сбор объявили в приюте для собак в Можайске. Перед январскими праздниками вопрос корма для животных становится особенно острым.

Почти 350 собак проживают сейчас в приюте в Можайске. Свой дом в этом году нашли 10 животных. Каждый месяц для питания собак нужны 3,5 тонны крупы и 4,5 тонны мяса.

«У нас сейчас объявлен большой сбор, потому что впереди большие январские выходные. Последняя в этом году поставка мяса будет 26 декабря. Также и с крупой. Ранее мы могли закупать продукты на более короткий срок — 10 дней, а сейчас надо максимально закупить продукты», — отметили представители приюта.

Каждый желающий может поддержать приюту, оказав посильную помощь. Подробности есть в группе учреждения.

Еще один способ помочь — купить корм или крупу в магазине и положить их в специальную корзину, продукты из которой обязательно доставят по адресу. В акции участвуют сетевые магазины Можайска и соседних округов.

Отметим, что в приют поступают животные с улицы, которые нуждаются в помощи и лечении. Они живут в вольерах, гуляют на специальной площадке и лечатся в медицинском боксе.