Жителям Можайска напомнили правила безопасности возле водоемов

Для предотвращения несчастных случаев на воде сотрудники администрации Можайского округа совместно с представителями МЧС России и Госавтоинспекции провели профилактический рейд в районе деревни Блазново. В рамках мероприятия было распространено около 20 памяток и листовок.

В ходе рейда специалисты напомнили отдыхающим о необходимости купаться только в специально отведенных местах, предупредили об опасности прыжков в незнакомых водоемах и подчеркнули важность присмотра за детьми.

Кроме того, участникам мероприятия разъяснили правила эксплуатации маломерных судов — лодок, катеров и гидроциклов — а также требования к передвижению транспортных средств в прибрежных зонах.

Подобные профилактические мероприятия проводятся регулярно, а с начала месяца — ежедневно. Патрулирование ведется в местах массового отдыха, на пляжах и зонах отдыха. Напоминаем, что в округе официальным пляжем является Ильинский, который полностью соответствует требованиям безопасного отдыха.