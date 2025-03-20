Жителям Можайска напомнили о правилах безопасности на ж/д путях

В ходе беседы пассажирам Белорусского направления Московской железной дороги напомнили правила безопасного поведения в зоне движения поездов и вручили информационные памятки.

По статистике любое нарушение правил безопасности на путях может стать трагичным. Тормозный путь движущегося поезда на максимальной скорости 140 километров в час составляет до одного километра при экстренном торможении. Следовательно, если на пути следования появится машина или человек, он не сможет вовремя остановиться.

Отметим, что в Можайском округе регулярно проводятся рейды по безопасности на железнодорожных путях.