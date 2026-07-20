Жителям Московской области напомнили о контроле за использованием земель

Жители Московской области могут использовать сервис «Народный инспектор» в приложении «Добродел», чтобы следить за использованием земельных участков. С помощью этого инструмента граждане могут оперативно сообщать о нарушениях целевого назначения земель.

В частности, через приложение можно сообщить о следующих нарушениях:

размещение гостиниц и хостелов в жилых домах;

организация производств на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или сельского хозяйства;

открытие коммерческих объектов в частных домовладениях.

Министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров отметил, что развитие IT-сферы позволяет совершенствовать инструменты обратной связи с жителями. Приложение «Народный инспектор» зарекомендовало себя как эффективный способ фиксации нарушений, и расширение его функционала на сферу землепользования — логичный шаг.

Чтобы подать обращение, нужно установить приложение «Добродел» (доступно в AppStore и GooglePlay), пройти регистрацию, перейти в раздел «Народный инспектор», включить геолокацию, снять видео с нарушением и отправить его вместе с описанием проблемы.