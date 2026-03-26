Жителям Лобни оказали бесплатную юридическую помощь

В городе Лобня прошла бесплатная юридическая консультация для местных жителей. Мероприятие организовали специалисты Адвокатской палаты Московской области в рамках Всероссийского единого дня оказания юридической помощи, который состоится 27 марта.

Виктор Савостин, член Адвокатской палаты Московской области и руководитель Центра оказания бесплатной юридической помощи города Лобня, сообщил, что подобные встречи проводятся ежемесячно. Консультации охватывают широкий спектр юридических вопросов, перечисленных в статье 20 Федерального закона № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ».

Житель Лобни Роман Нувариев посетил консультацию, чтобы получить разъяснения по вопросам приватизации жилья. Он поделился, что узнал о мероприятии утром и сразу смог попасть на прием. Юристы ответили на все его вопросы, и Роман уверен, что полученная информация будет полезной.

Для получения консультации необходимо предварительно записаться. Если нет возможности прийти лично, юристы готовы ответить на вопросы по телефону. После встречи, при необходимости, с заявителем будет поддерживаться связь.

Телефон для справок: +74955772400.