Жителям Лобни напомнили правила перевозки детей в автомобилях

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Госавтоинспекторы в Лобне провели акцию «Маленький пассажир — большая ответственность!». Они напомнили водителям правила перевозки детей.

Акция прошла в рамках информационно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы». Автоинспекторы совместно с «Волонтерами Подмосковья» напомнили водителям правила перевозки детей. Особое внимание уделили выбору детской удерживающей системы, весу, росту ребенка, а также своевременной замене автокресел.

Дорожные полицейские вручили автолюбителям информационные брошюры и мандарины с наклейками, где указаны напоминания о правилах безопасности дорожного движения в период активного отдыха детей.

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