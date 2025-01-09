Жителям Лобни напомнили правила перевозки детей в автомобилях

Госавтоинспекторы в Лобне провели акцию «Маленький пассажир — большая ответственность!». Они напомнили водителям правила перевозки детей.

Акция прошла в рамках информационно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы». Автоинспекторы совместно с «Волонтерами Подмосковья» напомнили водителям правила перевозки детей. Особое внимание уделили выбору детской удерживающей системы, весу, росту ребенка, а также своевременной замене автокресел.

Дорожные полицейские вручили автолюбителям информационные брошюры и мандарины с наклейками, где указаны напоминания о правилах безопасности дорожного движения в период активного отдыха детей.