Жителям Лобни напомнили о возможности консультации с помощью телемедицины

Жители городского округа Лобня теперь могут воспользоваться современными возможностями телемедицины для получения консультаций врачей. Эта услуга позволяет пациентам повторно обратиться к врачу, скорректировать назначенное лечение, записаться к узкопрофильному специалисту или внести новые данные в карту болезни.

Внедрение телемедицинских консультаций направлено на сокращение очередей на прием и повышение доступности медицинской помощи для всех жителей.

Важно отметить, что листки временной нетрудоспособности, известные как «больничные», не могут быть закрыты или оформлены через телемедицинскую консультацию. Для этого требуется личный прием и осмотр врача. Исключение составляют случаи диагноза новой коронавирусной инфекции.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно несколькими способами: через региональный портал госуслуг, инфомат, по телефону 122 или непосредственно на приеме у врача. Такой подход обеспечивает удобство и гибкость для пациентов, позволяя им получить необходимую медицинскую помощь в комфортных условиях.

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