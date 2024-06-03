Жителям Лобни напомнили о сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО

Фото: Администрация г.о. Лобня

Поддержку бойцам специальной военной операции продолжают оказывать в Лобне. Очередная партия гуманитарного груза в ближайшее время отправится в зону СВО.

В сборе помощи для российских военных участвовали сотрудники отдела территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа. Они передали необходимые вещи в Центр поддержки участников СВО.

Жителям Лобни также напоминают, что муниципальный центр поддержки участников СВО и их семей работает по адресу: улица Мирная, дом № 13, к 2. Там все желающие могут оказать помощь российским военным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Новая идея европейского рейха. Запад сбрасывает маски

Удлинитель с оголенным проводом ударом тока убил пожилую москвичку в подъезде дома

Всех под ружье. Украинским властям предложили забрать в армию женщин

Хоккеист Никита Задоров — в страхах перед Сибирью, в мечтах об интеллекте

Платеж не прошел. Как россиянам защитить себя от проблем с оплатой в Турции

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте