Жителям Лобни напомнили о правилах безопасности на железной дороге

В городском округе Лобня на станции провели акцию по безопасности на железной дороге. Горожанам раздали информационные листовки с правилами поведения вблизи железнодорожных путей.

Заместитель главы городского округа Лобня Игорь Демченко, работники главного контрольного управления Московской области и административно-пассажирской инспекции организовали и провели на железнодорожной станции акцию по правилам безопасности.

Посетителям раздали информационные листовки с правилами поведения вблизи железной дороги. Жителей просят не переходить пути в неположенных местах, не подходить близко к краю платформы, не подлезать под вагонами, не перебегать дорогу перед электропоездом, при переходе через пути снимать капюшон и наушники.

«Не подвергайте опасности свою жизнь. Соблюдайте простые правила. Берегите себя и своих близких», — призвали участники акции.

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