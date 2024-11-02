Жителям Лобни напомнили о правилах безопасности на железной дороге
В городском округе Лобня на станции провели акцию по безопасности на железной дороге. Горожанам раздали информационные листовки с правилами поведения вблизи железнодорожных путей.
Заместитель главы городского округа Лобня Игорь Демченко, работники главного контрольного управления Московской области и административно-пассажирской инспекции организовали и провели на железнодорожной станции акцию по правилам безопасности.
Посетителям раздали информационные листовки с правилами поведения вблизи железной дороги. Жителей просят не переходить пути в неположенных местах, не подходить близко к краю платформы, не подлезать под вагонами, не перебегать дорогу перед электропоездом, при переходе через пути снимать капюшон и наушники.
«Не подвергайте опасности свою жизнь. Соблюдайте простые правила. Берегите себя и своих близких», — призвали участники акции.
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